Os dados foram divulgados na noite desta quinta-feira (3) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 03/09/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde Votuporanga registrou quinta-feira (3), 22 novos casos de coronavírus (Covid-19) no município, totalizando 3.617 ocorrências. Segundo o boletim, 22 pessoas estão internadas, sendo 14 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), oito utilizando ventilação mecânica invasiva.A pasta esclareceu que na presente data não recebeu resultados das amostras de RT-PCR, que são enviadas pelo Município para o Laboratório de São José do Rio Preto, habilitado pela Secretaria de Estado da Saúde.Dos 3.617 casos confirmados na cidade, 3.279 pessoas estão curadas. Há 7.783 exames negativos para Covid-19. São 581 casos suspeitos em investigação, 68 mortes e 1.006 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.