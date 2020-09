Dr. João Antônio Feriani Nunes dá detalhes desta especialidade e do tratamento para as doenças mais comuns

publicado em 23/09/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Você já ouviu falar sobre o médico coloproctologista? Pensando em sanar todas as dúvidas, o SanSaúde conversou com o Dr. João Antônio Feriani Nunes, que deu mais detalhes sobre a especialidade clínica e cirúrgica, que tem como base o estudo das patologias que acometem o intestino grosso, reto e ânus.As patologias mais comuns no dia a dia são: dores abdominais, hemorragia digestiva baixa, doenças inflamatórias intestinais e orificiais (hemorroidas, fissura e fístulas), cisto pilonidal, diarreia, constipação intestinal, doenças sexualmente transmissíveis, síndrome do intestino irritável e neoplasias do cólon, reto e ânus.Quadros de dor abdominal, sangramento nas fezes, mudança do hábito intestinal, dor anal, lesões anais e perianais, emagrecimento não intencional, histórico familiar de câncer colorretal fazem parte da rotina do médico coloproctologista.Lembrando que o câncer é o segundo tipo de tumor mais comum na nossa população, seguindo o de próstata em homens e mama em mulheres. Se você tem mais de 50 anos, é interessante procurar o coloproctologista para rastreio preventivo dessa patologia.Muitos pacientes confundem as especialidades e pensam que o coloproctologista é médico da próstata. Mas é o urologista que cuida do aparelho genitourinário, ficando a próstata para essa especialidade apesar de sua relação anatômica com o reto.A constipação intestinal é um distúrbio muito comum no nosso meio. Mais prevalente em mulheres (duas a três vezes em relação ao sexo masculino), pode estar associada a múltiplos fatores como: estilo de vida, hábitos alimentares, uso de medicações, distúrbios endócrinos e metabólicos, doenças neurológicas, psicológicas, neoplasia e entre outros.Se você apresenta esforço evacuatório, fezes endurecidas, sensação de evacuação incompleta em mais de 25 % delas, duas evacuações ou menos por semana, procure um coloproctologista para uma melhor avaliação e tratamento. Tratamento o qual deve ser individualizado, utilizando apenas medicações ou mudança no estilo de vida, podendo ser necessária também intervenção cirúrgica.