Os dados foram divulgados na noite desta segunda-feira (17) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 17/08/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta segunda-feira (17) mais 58 novos casos de Coronavírus (Covid-19), totalizando 2.695 casos. Destes, 43 estão internados, 26 em UTI, sendo que 15 utilizam respiradores.Um dos óbitos que estava sob investigação foi confirmado nesta segunda: um homem, de 88 anos, que tinha comorbidades e estava hospitalizado. O início de seus primeiros sintomas foi apresentado no dia 30 de julho.A Secretaria segue aguardando os resultados dos dois óbitos que estão em investigação. São eles: um idoso, de 80 anos, que tinha comorbidades; e uma idosa, de 76 anos, que estava hospitalizada em outro município.Dos 2.695 casos confirmados na cidade, 2.388 pessoas estão curadas, portanto 45 pessoas a mais do que ontem. Há 5.426 exames negativos para Covid-19 (mais 39 exames) e 19 casos descartados (mesma quantidade do boletim anterior). São 1.895 casos suspeitos em investigação (mais 8 ocorrências em relação à ontem), 55 mortes, dois óbitos suspeitos e 1.414 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar, quantidade que diminuiu em 160 pessoas em relação ao boletim anterior.