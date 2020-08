Imunização é válida para bebês a partir de 1 ano; veja quem deve se vacinar e entenda quais são os sintomas dessa doença

publicado em 05/08/2020

(Foto: Governo do Estado de SP)

O Governo do Estado de São Paulo promoveu uma campanha para intensificar a conscientização para a vacinação contra o sarampo. A imunização vai até o dia 31 de agosto, o foco é atualizar a carteira vacinal de crianças e jovens ainda não imunizados.Mais informações seguem no infográfico disponibilizado pelo Governo do Estado de São Paulo