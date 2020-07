Os dados foram divulgados na noite desta sexta-feira (10) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 10/07/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde registra nesta sexta-feira (10/7) 46 novos casos de Coronavírus (Covid-19) no Município. São eles:- Masculino (6 casos) e Feminino (7 casos) de 20 a 29 anos;- Masculino (4 casos) e Feminino (3 casos) de 30 a 39 anos;- Masculino (2 casos) e Feminino (8 casos) de 40 a 49 anos;- Masculino (1 caso) e Feminino (6 casos) de 50 a 59 anos;- Masculino (2 casos) e Feminino (3 casos) de 60 a 69 anos;- Masculino (1 caso) de 70 a 79 anos;- Masculino (1 caso) e Feminino (2 casos) a partir de 80 anos.Nesta sexta-feira (10/7), a Secretaria da Saúde registrou um óbito confirmado por Covid-19. Uma idosa, de 87 anos, com comorbidades e que estava hospitalizada em outro Município. Os primeiros sintomas foram registrados em 2 de julho.A Secretaria da Saúde continua aguardando o resultado do óbito suspeito por Covid-19 registrado na terça-feira (7/7).