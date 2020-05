A partir desta segunda-feira, 18, podem se vacinar pessoas que trabalham em escolas, seja professores, diretores, vigilantes, por exemplo; e para quem tem entre 55 e 59 anos de idade

publicado em 18/05/2020

A vacina não protege contra o coronavírus, mas sim contra a influenza (H1N1, H3N2 e B) (Foto: Mara Souza)

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe continua e, nesta segunda-feira, 18, outros dois grupos podem se vacinar. São eles quem trabalha em escolas, como professores, diretores, vigilantes, entre outros, e quem tem entre 55 a 59 anos de idade. As doses continuam sendo aplicadas nas escolas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.A gerente da imunização de Rio Preto, Michela Dias Barcelos, explica que, no caso dos professores, é preciso estar trabalhando. Os documentos necessários são: para quem trabalha em escolas, levar o comprovante, seja crachá ou até mesmo o holerite, e para aqueles que estão na faixa etária dos 55 aos 59 anos, é preciso levar um documento com foto.Michela ressalta que a vacina é importante, principalmente nesta época do ano. "Importante se vacinar, porque a gripe acontece o ano todo, mas precisamos garantir na campanha. Nas crianças temos maior risco de complicações, como a pneumonia. Esse não é o momento para procurar serviço de saúde (devido a pandemia do coronavírus) com quadro respiratório. Grávidas a preocupação é ainda maior. Infecção por gripe pode levar a parto prematuro, se vacina está protegendo o bebê", afirma.A campanha segue até o dia 5 de junho.