De acordo com a última atualização, o Ministério registrou 1.086 novas mortes, chegando a 25.598 no total

publicado em 28/05/2020

Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na manhã desta quinta-feira, 28, mostraram que o Brasil passou dos 400 mil casos confirmados de covid-19. Foram incluídas nas estatísticas 20.559 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 411.821, um acréscimo de 5,1% em relação a quarta-feira, 26, quando o número de pessoas nesta condição estava em 391.222.De acordo com a última atualização, o Ministério registrou 1.086 novas mortes, chegando a 25.598 no total. O resultado representa um aumento de 4,4% em relação a ontem, quando foram contabilizados 24.512 óbitos por covid-19. Do total de casos confirmados, 219.576 estão em acompanhamento e 166.647 foram recuperados. Há ainda 4.108 óbitos sendo analisados.Os pontos mais preocupantes estão relacionados a taxa de letalidade que compreende ao número de mortes pelo total de casos que ficou em 6,2%. Já a mortalidade que corresponde a quantidade de óbitos pelo total da população foi de 12,2.Segundo o Ministério da Saúde, em dados de ontem o Brasil era o 51º em incidência, indicador que mede a quantidade de pessoas infectadas proporcionalmente à população. O país também era o 14º em mortalidade, quando os óbitos são comparados com o total da população.*CidadãoNet