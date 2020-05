Realização de testes laboratoriais para identificar a Covid-19 é uma medida essencial para controlar e diminuir a transmissão do vírus

publicado em 20/05/2020

O biomédico e proprietário do laboratório, Dr. Vladimir Menezes, explicou os três métodos existentes no país (Foto: Reprodução)

A realização de testes laboratoriais para identificar a Covid-19 é uma medida essencial para controlar e diminuir a transmissão do vírus, além de contribuir para o tratamento adequado do paciente.O Laboratório BioExame, parceiro da Santa Casa de Votuporanga, está validado a fazer esses procedimentos, auxiliando no diagnóstico dos pacientes ambulatoriais e internados do Hospital.O biomédico e proprietário do laboratório, Dr. Vladimir Menezes, explicou os três métodos existentes no país para detectar o vírus COVID-19. “Entender a fase da doença é o primeiro passo para escolher qual o teste a ser realizado”, afirmou.É considerado o padrão ouro no diagnóstico da COVID-19, cuja confirmação é obtida através da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada. “É indicado para paciente sintomático, período em que o vírus está ativo no organismo (fase aguda), após esta fase ele não é mais detectado neste exame”, disse.A coleta é feita na orofaringe e nasofaringe, locais onde o vírus fica alojado na fase aguda da doença. O exame deve ser coletado do 3º dia após o início dos sintomas até o 10º dia, após este período, o teste pode não mais detectar.Este exame detecta os anticorpos IgG e IgM, determinando se as pessoas foram expostas ao vírus, se está imune (cicatriz sorológica) ou com a doença. “Realizamos em pacientes que apresentaram sintomas brandos ou assintomáticos”, disse.A sensibilidade e a especificidade do método variam de 86% a 99%, dependendo da marca do kit. “A coleta deve ocorrer pelo menos 10 dias após o início dos sintomas e é feita no sangue venoso pois a produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus”, complementou.Dr. Vladimir ressaltou que a vantagem é a obtenção de resultados rápidos para a decisão da conduta médica. "Estes dois primeiros métodos são realizados pela BioExame".Exame utilizado para detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Também determina se as pessoas foram expostas ao vírus, se está imune (cicatriz sorológica) ou com a doença. “Realizamos em pacientes que apresentaram sintomas brandos ou assintomáticos”, disse.“O aparecimento de anticorpos IgA e IgM ocorre aproximadamente 5 dias após o início dos sintomas, enquanto IgG pode ser detectado após 14 dias do início dos sintomas”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a parceria. “Dr. Vladimir é um grande parceiro do Hospital. Neste momento de crise do Coronavírus, estes exames se tornam ainda mais importantes para nosso enfrentamento da doença, de forma rápida e responsável. Agradeço os profissionais do laboratório que estão trabalhando 24 horas”, finalizou.