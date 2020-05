A declaração, que acaba com qualquer esperança de flexibilização antes do fim do decreto, foi dada ontem em entrevista coletiva

publicado em 14/05/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm entrevista coletiva no início da tarde de quarta-feira (13), o governador João Doria (PSDB) se posicionou contra a inclusão das atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de "serviços essenciais", conforme decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em Votuporanga as atividades em salões e barbearias estão liberadas desde o dia 26 de março, já as academias foram autorizadas a funcionar no último dia 6.Segundo Doria, o estado não tem condições sanitárias de permitir o funcionamento de tais estabelecimentos. "Aqui em São Paulo, o governo respeita e ouve o seu secretário da saúde, respeita e ouve o seu comitê de saúde. O comitê de saúde e o secretário de saúde do estado de São Paulo nos indicam que ainda não temos condições sanitárias seguras para autorizar a abertura de academias, salões de beleza e barbearias neste momento", disse Doria.Ainda em seu pronunciamento, chefe do Executivo Estadual também extinguiu qualquer esperança de flexibilização antes do fim de seu decreto. "Até 31 de maio nenhuma alteração será feita na quarentena", disse o governador.