Ele era irmão de um homem que testou positivo, mas seu exame deu negativo

publicado em 19/04/2020

Informe da Santa Casa trouxe a notícia do teste negativo

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO teste do homem que morreu neste domingo (19), em Votuporanga, com suspeita de coronavírus, deu negativo para a doença. A informação é do Informe Diário da Santa Casa de Votuporanga, divulgado no final da tarde.De acordo com o documento, nenhum paciente com a Covid-19 ou com suspeita dela está internado no hospital, que atende 17 municípios e uma população estimada em 200 mil pessoas.Na manhã de hoje a morte de um homem de 40 anos, que apresentava outras doenças, e era irmão de um dos dez votuporanguenses que testaram positivo para coronavírus, deixou a cidade em alerta.Ele deu entrada no sábado (18) no Pronto Socorro com sintomas do coronavírus e logo foi encaminhado para a UTI da Santa Casa, mas não resistiu. O óbito foi registrado às 3h30 de hoje. Ele foi sepultado sem velório e com caixão fechado.Os exames, no entanto, segundo a Santa Casa, deram negativo e a suspeita foi descartada.