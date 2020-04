Votuporanga está em Estado de Calamidade Pública

publicado em 03/04/2020

(Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga divulgou há pouco seu boletim diário sobre os casos de coronavírus no hospital. De acordo com a nota, três pacientes estão internados: dois na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e um em ala, estável.Até ontem, dois pacientes com coronavírus, um de Nhandeara, e outro de Américo de Campos, estavam internados na Santa Casa de Votuporanga. Ainda de acordo com o informe diário do hospital um paciente com suspeita do novo vírus segue internado, mas em ala e estável.