Idosa de 79 anos, empresário de 53 (com comorbidades) e um idoso de 73 anos são as vítimas

publicado em 06/04/2020

Vítimas faziam parte do grupo de risco

Franclin Duarte

A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou, neste domingo, 5, a segunda morte por coronavírus na cidade. O homem de 73 anos estava internado desde o dia 31 de março. Ele começou a ter os sintomas no dia 18 de março. Segundo a pasta, o idoso tinha comorbidades e estava em ventilação mecânica.