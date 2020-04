O residencial, na zona norte, concentra 18,5% de todos os casos suspeitos de Votuporanga

publicado em 10/04/2020

Pozzobon é o bairro com o maior número de suspeitos na cidade, seguido pelo Jardim Marin e Chácara da Aviação (Foto: Reprodução Google Maps)

O Pozzobon, na região Norte, é o bairro com o maior número de suspeitos de coronavírus na cidade. O residencial concentra 18,5% dos casos suspeitos de Votuporanga, seguido pelo Jardim Marin, com 8,84% e Chácara da Aviação com 6,19%. Outros diversos bairros também possuem registros de notificados, entretanto, em números menores.A informação faz parte de um levantamento feito pela Secretaria Municipal da Saúde (a pedido do jornal A Cidade) com base no monitoramento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Não Grave de acordo com as determinações do protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde sobre o Covid-19.De acordo com a pasta, inicialmente é gerada a notificação de um caso suspeito que segue para a Secretaria fazer o rastreamento dos possíveis locais pelos quais a pessoa tenha passado, das pessoas com quem ela manteve contato, acompanhando todos que estão sintomáticos e assintomáticos.O monitoramento é feito via telefone através de uma Sala de Monitoramento, estruturada especialmente para desenvolver este trabalho de enfrentamento ao Covid-19. Se houver alguma evolução dos sintomas para mais grave, a equipe regula o atendimento para o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).A equipe que trabalha com o monitoramento 24 horas ao dia, segundo a Prefeitura, é formada por profissionais de diversas áreas da saúde, incluindo médico.Ainda de acordo com o levantamento, desde o surgimento dos primeiros casos suspeitos no município, o serviço de monitoramento já atendeu a 575 pessoas, destas, 242 já tiveram alta.