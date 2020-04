São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus

publicado em 07/04/2020

Profissionais da saúde pedem para que todos fiquem em casa

Franclin Duarte

De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votuporanga, 44 profissionais da área da saúde no município estão com suspeita de coronavírus. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus.

O documento não informa se as profissionais fazem parte da rede municipal de Saúde ou do corpo clínico da Santa Casa, mas aponta que são dez mulheres entre 20 e 29 anos, uma entre 15 e 19 anos, três homens e 11 mulheres entre 30 e 39 anos, três homens e sete mulheres entre 40 e 49 anos, dois homens e cinco mulheres entre 50 e 59 anos, além dos dois casos mais preocupantes que são de um homem e uma mulher entre 60 e 69 anos que estão no grupo de risco.