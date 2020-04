Vanildo de 56 anos morava em Rio Preto há 20 anos e foi vítima do novo coronavírus

publicado em 17/04/2020

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA região registra mais um caso de morte por coronavírus. Um homem, de 54 anos, identificado apenas como Vanildo, que era natural de São João do Marinheiro, não resistiu aos sintomas da nova doença e faleceu nesta quinta-feira (16) no Hospital de Base de Rio Preto, cidade que residia há 20 anos.Segundo informações, a família da vítima é residente do distrito de Cardoso e o pedido dos familiares, era que Vanildo fosse sepultado lá. A solicitação foi atendida, o corpo seguiu o protocolo imposto pela pandemia, veio de São José do Rio Preto para o município, chegou lacrado e seguiu diretamente para o túmulo da família. Seu sepultamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (17).De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto, a vítima apresentou os sintomas no dia 28 de março, foi internado no dia 5 de abril e testou positivou para Covid-19 no dia 6. Segundo a Prefeitura do município, ele apresentou piora do quadro e morreu na quinta-feira (16). Não foi informado se ele tinha comorbidades.