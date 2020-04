Desde a primeira suspeita, em 13 de março, 10 deram positivo, 110 negativo, 19 descartados e 21 ainda aguardam resultado dos exames

publicado em 20/04/2020

Os dados são do Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Votuporanga

Franclin Duarte

Das 160 pessoas que apresentaram os sintomas de coronavírus (síndrome respiratória aguda grave) em Votuporanga até hoje, 110 testaram negativo para a doença. Os dados são do último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde de domingo (19).

De acordo com os números, desde o dia 13 março, quando a cidade registrou a primeira suspeita da doença, 160 pessoas foram classificadas como suspeitas da Covid-19, sendo que 19 tiveram as amostras descartadas por não atenderem os critérios clínicos que justificassem a realização de exames, 110 testaram negativo para o novo vírus, 21 ainda aguardam o resultado dos exames e 10 testaram positivo.

Com exceção do primeiro caso (do médico que foi transferido para São Paulo, e não se tem mais informações), todos os demais já estão em casa, alguns deles, inclusive, já curados e liberados da quarentena obrigatória de 14 dias.