A cidade chegou ontem ao seu 14º caso positivo de coronavírus; a média foi de uma nova confirmação da doença por dia

publicado em 25/04/2020

Gráfico do Boletim mostra que Pozzobon continua com o maior número de casos na cidade

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga divulgou ontem o mais recente Boletim Epidemiológico em relação ao coronavírus na cidade. Um novo caso foi confirmado, e com isso, a cidade chega a 14 pacientes com teste positivo para a doença, um aumento de 100% em relação ao balanço da semana passada, quando a cidade fechou com sete confirmações.

O último paciente que testou positivo foi um homem, na faixa de idade entre 60 e 69 anos, com comorbidades. Ele está em tratamento e segue em monitoramento domiciliar, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

O número de suspeitos, que havia caído consideravelmente no início da semana, também aumentou nos últimos dias. Na quarta-feira (22) eram apenas seis suspeitas, no dia seguinte esse número saltou para dez e ontem fechou em 16, dos quais três estão internados, porém estáveis.

Em meio aos números negativos, a boa notícia foi para a cura de mais um paciente. Até então sete pessoas eram consideradas curadas, agora são oito. Dos demais casos confirmados apenas uma paciente está em internação.

Epicentro

Os 14 casos positivos da Covid-19 estão espalhados por 11 bairros na cidade. O Pozzobon, na zona Norte, continua sendo o epicentro da doença, com quatro confirmações. Chácara Aviação, San Remo, Vila Marin, Jardim Botura, Jardim Marin, Cohab Chris II, Parque Guarani, Chácara Paineiras, Pacaembu e São João tem um caso confirmado cada.

Os pacientes

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde não traz mais detalhes sobre as 14 confirmações, porém eles são divididos por faixa de idade e sexo. São dois homens de 30 a 39 anos, uma mulher entre 20 e 29 anos, três homens entre 40 e 49 anos, um homem e duas mulheres entre 50 e 59 anos, dois homens e uma mulher de 60 a 69 anos e uma mulher de mais de 80 anos.

Profissionais da saúde

Das 16 pessoas que ainda constam como suspeitas, dez são profissionais da saúde. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus, que passaram a apresentar sintomas após manterem contato com possíveis portadores da doença.