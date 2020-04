O amor e a solidariedade realmente não têm fronteiras e chegam em até outros municípios

publicado em 14/04/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

O coordenador do Programa de Saúde Mental do município, Reinaldo Carvalho, esteve em Tatuí para receber 100 protetores faciais. “A Dra Kamila Prior Carvalho, cidadã de Tatuí e nossa psiquiatra, nos comunicou sobre este belíssimo trabalho para a produção de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Falamos de nossa demanda e prontamente fomos atendidos”, disse.Além dos protetores, o Grupo enviou uma mensagem de incentivo para a equipe. “Esses equipamentos foram desenvolvidos e produzidos com carinho por amigos, voluntários, parceiros que estiveram sempre ao nosso lado. Sabemos que não é fácil estar na linha de frente no combate ao Coronavírus. Vocês estão largando suas famílias e colocando sua saúde e vida em prol da população em geral. Por isso, dedicamos nosso tempo a vocês. Queremos que saibam: nós estamos aqui enquanto vocês estão aí por nós!”, assinaram os integrantes.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, elogiou a iniciativa. “Temos enfrentado momentos difíceis e desafios diários de combate à COVID-19. Mas, ao mesmo tempo, temos nossas forças renovadas com essas doações, que significam e muito para a Instituição. Auxiliam na segurança de nossos colaboradores, médicos que estão dando o seu melhor no tratamento desta pandemia”, finalizou.