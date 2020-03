Votuporanga está em Estado de Emergência em Saúde Pública por conta do novo vírus

publicado em 20/03/2020

Secretaria da Saúde de Votuporanga (A Cidade)

Segundo Boletim Epidemiológico divulgado na tarde desta sexta-feira (20) pela Secretaria Municipal da Saúde, Votuporanga tem 53 casos suspeitos para Covid-19 e nenhum caso positivo.Conforme a pasta, até o fechamento desse Boletim, não havia saído nenhum resultado das amostras coletadas em Votuporanga. “Importante ressaltar que houve alteração no fluxo de atendimento dos pacientes suspeitos e monitoramento”.Assim que foi registrado o primeiro caso suspeito, o Plano de Contingência do Coronavírus foi acionado pela Secretaria Municipal da Saúde.Votuporanga está em alerta por conta do coronavírus. A Prefeitura Municipal decretou “situação de Estado de Emergência em Saúde Pública no município, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19)”.O decreto permite mais facilidade para o município adquirir produtos da área da saúde. Assim, caso exista necessidade de comprar algo com urgência, a Prefeitura não precisará realizar licitação.O município oferece um serviço de plantão de informações para a população pelo telefone gratuito 0800 – 771 – 8070 que conta com equipe multidisciplinar de saúde para esclarecimento de dúvidas sobre o novo vírus. Além disso, orientações e atendimentos também podem ser obtidos junto às Unidades de Saúde.