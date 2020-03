Atualmente o município conta com 14 respiradores

publicado em 25/03/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPor conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19, o município de Votuporanga irá solicitar ao Governo do Estado de São Paulo mais respiradores. A informação é do prefeito João Dado.“Vamos fazer um pedido ao Governo do Estado para que nos aporte mais respiradores, porque o problema dessa patologia é o pulmão, é ali que ocorre a letalidade, é ali que ocorre a mortalidade, então nós precisamos proteger as pessoas com respiradores, ventilação mecânica”, declarou. Ele lembrou que atualmente Votuporanga tem 14 respiradores e alertou que essa quantidade não irá “resolver o problema” da cidade caso existam muitos casos.O chefe do Poder Executivo Municipal explicou que o Governo de SP está ampliando a capacidade do Estado em mil respiradores. “Então, nós vamos pedir que nos mande uns 20, 30 e com isso teremos a possibilidade de salvar mais vidas”, falou.Neste mês, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que serão disponibilizados mil novos leitos em unidades de terapia intensiva (UTI) no Estado para cuidar de pacientes com coronavírus. A maior parte das vagas (600) será aberta em hospitais da capital paulista.Nesta semana, Doria visitou 38 novos leitos de UTI do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) totalmente equipados para receber pacientes com a Covid-19. Localizados no 11º andar do Instituto Central, as unidades estão em fase final de calibragem de equipamentos e de contratação de pessoal e poderão receber pacientes a partir dos próximos dias. Apenas neste andar são 75 leitos destinados ao combate do coronavírus.“Com a entrega, os 200 novos leitos de UTI já estarão funcionando a partir da próxima sexta-feira, dia 27 de março. Depois poderemos ter ainda mais 50 a 100 novos leitos de UTI aqui no Hospital das Clínicas”, comentou o governador.