"Pedimos a compreensão de todos", diz o comunicado do Votuporanga Clube

publicado em 20/03/2020

Votuporanga Clube de portas fechadas (A Cidade)

Como medida protetiva ao coronavírus (Covid-19), o Votuporanga Clube estará fechado de 23 de março a 6 de abril. As atividades normais serão retomadas no dia 7 de abril. "Pedimos a compreensão de todos", diz o comunicado.A Divisão de Fiscalização de Posturas da Secretaria da Fazendo informa que está visitando os estabelecimentos para orientar quanto às medidas recomendadas pelo Decreto nº 12.158, de 19 de março de 2020. No Artigo 7º consta recomendações ao Comércio em geral, que deverá garantir a área mínima livre de dois metros quadrados por cliente dentro do estabelecimento, mediante a distribuição e controle de senhas. É importante ressaltar que a ação da Fiscalização de Posturas é no sentido de orientar e atentar para as medidas necessárias para reduzir a propagação do vírus e proteger a saúde da população.Para Indústrias, a recomendação do Decreto é a de que garantam distância mínima de um metro entre trabalhadores em seus postos de trabalho, inclusive durante as refeições. Para atividades do setor de prestação de Serviços, em seu Artigo 8, o Decreto recomenda que seja garantida a área mínima livre de dois metros quadrados por cliente e entre funcionário.“É necessário que neste momento todos tenham consciência sobre o papel de cada um na adoção de medidas necessárias para proteger vidas humanas. Juntos, conseguiremos vencer essa batalha”, disse o Prefeito João Dado.