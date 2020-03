O prefeito João Dado fez o anúncio na tarde deste sábado (21) em entrevista coletiva

publicado em 21/03/2020

Prefeitura de Votuporanga (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, João Dado, e a secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, participaram de uma coletiva de imprensa na tarde deste sábado (21), em que anunciaram mais medidas por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). Também participaram da coletiva a presidente do Sincomerciários, Lia Marques, e o presidente do Sincomércio, João Herrera.Na oportunidade, ele decretou que a partir de domingo (22) o comércio ficará por tempo indeterminado. Está suspenso por tempo indeterminado o atendimento de clientes em bares, restaurantes, lojas de conveniência, entre outros. Também está interrompido o serviço de estacionamento de Área Azul. Os estabelecimentos como supermercados, padarias, entre outros seguem funcionando. Serviços de mototáxis estão suspensos. Quem também devem ficar fechadas são as academias de ginástica.Todos os estabelecimentos comerciais da cidade devem permanecer fechados aos domingos, portanto o prefeito alertou aos proprietários de supermercados para que não abram seus estabelecimentos a partir desde domingo (22).