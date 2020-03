Com mais esses casos, sobe para 16 o número de pessoas infectadas na cidade

publicado em 30/03/2020

Dois dos infectados estão no grupo de risco

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou neste domingo, 29, mais quatro casos positivos do novo coronavírus (Covid-19), em Rio Preto. Com mais esses casos, sobe para 16 o número de pessoas infectadas na cidade.

De acordo com a pasta, os pacientes são: uma mulher de 53 anos, profissional da saúde. Ela teve início dos sintomas no dia 19 de março, não se internou e permaneceu em isolamento domiciliar. Ela tem histórico de viagem a São Paulo e o caso é considerado leve.

O outro caso também é de uma mulher de 59 anos, que teve início dos sintomas no dia 16 de março. Ela foi atendida no hospital no dia 19 deste mesmo mês, não internou e está em isolamento domiciliar. Tem histórico de viagem pelo interior de São Paulo. Caso também é leve.

O 15º caso é um idoso, de 70 anos, com comorbidades. Ele começou a sentir os sintomas no dia 13 deste mês e está internado desde o último dia 23 na enfermaria. O caso é importado, ele esteve na Argentina.

E o 16º caso é de um homem de 37 anos, que apresenta comorbidades. Ele teve os sintomas no dia 13 de março, foi atendido no dia 20 e não tem histórico de viagem. Ele está em isolamento domiciliar.

Auroria: Diário da Região