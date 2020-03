Até sábado eram 53 suspeitas. Seis seguem internados

publicado em 30/03/2020

té o momento 29 pessoas tiveram os testes negativos para a doença em Votuporanga (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Da RedaçãoSobe para 58 casos suspeitos de coronavírus em Votuporanga. Sendo, que deles 6 seguem internados.Os dados são do Boletim Epidemiológico nesta segunda-feira, 30, divulgado no final da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde. Nenhum caso positivo doi registrado até o momento.Ainda de acordo com o Boletim, outras 245 pessoas estão sendo monitoradas na cidade. Elas apresentaram sindromes gripais leves.Até o momento 29 pessoas tiveram os testes negativos para a doença em Votuporanga.