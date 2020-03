Até sexta-feira eram 51 suspeitas. Sete seguem internados

publicado em 28/03/2020

Os dados são do Boletim Epidemiológico deste sábado

Mais dois votuporanguenses entraram na lista de suspeitos de coronavírus. Com eles, a cidade já registra 53 possíveis portadores da doença.Os dados são do Boletim Epidemiológico deste sábado, 28, divulgado no final da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde. Nenhum caso positivo doi registrado até o momento.Ainda de acordo com o Boletim, outras 251 pessoas estão sendo monitoradas na cidade. Elas apresentaram sindromes gripais leves.Até o momento 27 pessoas tiveram os testes negativos para a doença em Votuporanga.