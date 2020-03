A Prefeitura Municipal decretou “situação de Estado de Emergência em Saúde Pública no município, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19)”

publicado em 21/03/2020

Academias deixam de funcionar na cidade (Arquivo/José Cruz/Agência Brasil)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, João Dado, e a secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, participaram de uma coletiva de imprensa na tarde deste sábado (21), em que anunciaram mais medidas por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). Também participaram da coletiva a presidente do Sincomerciários, Lia Marques, e o presidente do Sincomércio, João Herrera.Na oportunidade, ele decretou que a partir de domingo (22) o comércio ficará fechado por tempo indeterminado. Está suspenso por tempo indeterminado o atendimento de clientes em bares, restaurantes, lojas de conveniência, entre outros. Também está interrompido o serviço de estacionamento de Área Azul. Serviços de mototáxis estão suspensos. Quem também devem ficar fechadas são as academias de ginástica.Segundo o gestor público, uma série de ações foram tomadas pelo Poder Executivo por conta do coronavírus. Ele solicitou que as pessoas fiquem em casa. “Pedimos encarecidamente”, falou. Assim que foi registrado o primeiro caso suspeito, o Plano de Contingência do Coronavírus foi acionado pela Secretaria Municipal da Saúde.Votuporanga está em alerta por conta do coronavírus. A Prefeitura Municipal decretou “situação de Estado de Emergência em Saúde Pública no município, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19)”.