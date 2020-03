Elas apresentaram sintomas da doença e foram colocadas em isolamento domiciliar

publicado em 24/03/2020

Profissionais da Saúde pedem para que a população respeite a quarentena (Foto: reprodução internet)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDuas profissionais da área da saúde, uma com idade entre 20 e 29 anos e outra entre 40 e 49 anos estão em isolamento domiciliar por suspeita de coronavírus. A informação foi confirmada por meio do último Boletim Epidemiológico divulgado pela secretaria Municipal de Saúde na noite desta segunda-feira, 23.O documento não informa se as profissionais fazem parte da rede municipal de Saúde ou do corpo clínico da Santa Casa. A Cidade solicitou informações complementares e divulgará assim que for respondido.Além das duas profissionais de saúde, Votuporanga segue com 33 suspeitos da doença, dos quais cinco estão internados na Santa Casa, dois deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) respirando com auxílio de aparelhos.A Vigilância Epidemiológica ainda monitorara outras 66 pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Não Grave. Desde a última sexta-feira, 20, atendendo à determinação expedida pela Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, os exames laboratoriais visando o diagnóstico de Coronavírus passaram a ser realizados somente em pacientes internados graves ou críticos e para os profissionais de saúde com sintomas do Covid-19.Os pacientes assintomáticos, síndrome gripal leve e/ou moderada não realizam exames específicos para Covid-19, porém, estão sendo monitorados.