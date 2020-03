Segundo o prefeito João Dado, a proximidade entre o profissional e o cliente é o problema

publicado em 26/03/2020

Proximidade entre clientes e profissionais é o que preocupa as autoridades

Franclin Duarte

Apesar de não constar no novo decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do município desta quarta-feira, 25, o prefeito João Dado (PSD) foi enfático ao dizer que a proibição no atendimento se estenderia também aos salões de beleza e barbearias, independente da quantidade de pessoas por metro quadrado. A declaração foi feita em uma entrevista exclusiva à Rádio Cidade FM na manhã de terça-feira, 24.

Segundo Dado, os prestadores de serviço em geral, não estão impedidos de trabalhar, desde que respeitem a exigência de dois metros quadrados de área livre por funcionário e por cliente. Já nos casos de salões de beleza e barbearias não seria possível controlar isso.