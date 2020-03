Até sexta-feira eram 51 casos suspeitos já no Boletim de domingo o número formal é de 49

publicado em 30/03/2020

Medidas de contenção podem ter sido determinantes para suposta queda no número de casos (Foto: Jornal A Cidade )

Os casos suspeitos de coronavírus em Votuporanga recuaram durante o fim de semana. Na sexta-feira, 27, o Boletim Epidemiológico apontava 51 casos suspeitos, já no de domingo, 29, o número foi de 49. Os exames coletados já descartaram 28 suspeitas na cidade.O balanço é o resultado da soma dos casos da classificação antiga do Ministério da Saúde (22) com os da nova classificação que determina a notificação e coleta de exames somente para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (internados e críticos), que são seis, e para profissionais de saúde, que já totalizam 21.Os números do boletim formal contrariam a divulgação feita pela Prefeitura em suas redes sociais. De acordo com a arte, que veiculou neste domingo, Votuporanga teria 55 casos suspeitos da doença. O mesmo erro na soma também é visualizado no próprio Boletim emitido pela Secretaria da Saúde.O jornalentrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura e aguarda um posicionamento sobre se falha está na soma ou na atualização das tabelas.Ainda de acordo com o boletim uma das pessoas internadas na Santa Casa de Votuporanga recebeu alta neste domingo. Outras seis pessoas seguem internadas, sendo que duas (um homem de 80 anos e uma mulher de 60 a 69 anos) seguem na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com ventilação mecânica invasiva.Outras 257 pessoas apresentaram sintomas de "Síndrome Respiratória Aguda não Grave" e seguem sendo monitoradas em suas residências por equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde.