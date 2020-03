A Associação Comercial de Votuporanga ainda não fez nenhum pronunciamento nesse sentido

publicado em 25/03/2020

Ofício cobra sacrifício também dos políticos (Foto: Divulgação Acif)

O presidente da Acif (Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis), Mateus Morales protocolou um documento nesta terça-feira, 24, junto a Prefeitura e a Câmara Municipal de lá cobrando que o sacrifício que está sendo exigido em razão da pandemia do coronavírus seja dividido também com a classe política. A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) ainda não fez nenhum pronunciamento nesse sentido.No documento e em um áudio que circula pelas redes sociais, Morales afirma que a classe empresarial está fazendo sua parte, falta agora a atitude dos políticos."Todos os empresários já estão fazendo sua parte, seja com seu estabelecimento fechado, ficando em casa, dando férias para que as pessoas fiquem em casa se cuidando. Os impactos econômicos e financeiros nesse momento são incalculáveis. Todos estão passando por dificuldades financeiras ou irão passar e nossos políticos, nossos representantes precisam pagar o preço desse momento também", disse Morales.No ofício, Associação fernandopolense faz uma série de recomendações, dentre elas a que os agentes políticos da cidade doem seus vencimentos para a Santa Casa local."Além de ser um ato exemplar por si só, a Acif vem por meio dessa exigir que o poder público haja no sentido de honrar os esforços e sacrifícios das famílias fernandopolenses. É fundamental que, pelo menos, o prefeito, vice, secretários e vereadores doem seus rendimentos mensais para a Santa Casa de Fernandópolis até conseguirmos, juntos, vencermos essa batalha. Afinal, falido se recupera, falecido não", diz o material.