A Secretaria Estadual da Saúde está monitorando as ocorrências na região

publicado em 27/02/2020

Secretaria de Estado da Saúde monitora casos (Warley de Andrade/TV Brasil)

Foi informado nesta quinta-feira (27) pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que a pasta monitora dois casos suspeitos de coronavírus, um em Nhandeara e outro em São José do Rio Preto. Por enquanto, as ocorrências ainda são tratadas como casos suspeitos, porque não há confirmação.Nesta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de infecção pelo Covid-19 no Brasil. Trata-se de um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que esteve na região da Lombardia, no norte da Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ao retornar da viagem, na última sexta-feira (21), o paciente apresentou os sinais e sintomas compatíveis com a doença (febre, tosse seca, dor de garganta e coriza) e teve resultado positivo no exame laboratorial. Ele está em isolamento domiciliar.Com informações da Agência Brasil