A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo descartou os casos na região

publicado em 29/02/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brOs dois casos suspeitos de coronavírus que eram monitorados pela Secretaria Estadual da Saúde, um em Nhandeara e outro em São José do Rio Preto, foram descartados.A pasta divulgou uma nota, porém não explicou detalhes dos critérios utilizados para os descartes. “Foram descartados laboratorialmente 15 suspeitos notificados. Outros 22 foram excluídos porque não preenchiam critério da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja: não tinham febre ou não houve registro de viagem a locais de transmissão da doença. Portanto, 48 casos suspeitos permanecem sob investigação e somam-se a outros 18, incluídos hoje no balanço”.A Secretaria da Saúde de Nhandeara informou que a idosa, que antes estava com suspeita de coronavírus, tem 75 anos e estava na Espanha, onde mora há pouco mais de um ano. Ele está no município desde o último dia 21, quando voltou para resolver algumas questões pessoais. Na suspeita de São José do Rio Preto, o homem de 38 anos viajou para o norte da Itália entre os dias 9 e 21 deste mês a trabalho. Já nesta semana, ele começou a apresentar os sintomas. As amostras também já foram colhidas para a realização dos exames.