Médico oncologista Dr. Hamilton Zúniga Veloso da Costa explicou mais sobre câncer de pele

publicado em 06/12/2019

O principal fator de risco para câncer de pele é a exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV) (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O Dezembro Laranja é uma campanha nacional de prevenção do câncer de pele realizada sempre no último mês do ano. O SanSaúde apoia a causa e conversou com o médico oncologista Dr. Hamilton Zúniga Veloso da Costa, para explicar mais sobre a doença.No mundo, é o tumor mais frequente. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), são esperados para 2019, 85.170 casos novos de câncer de pele para homens e 80.410 para mulheres.O câncer de pele pode ser classificado de duas formas: Melanoma e Não Melanoma. “O primeiro tem origem nas células produtoras da melanina, substância que determina a cor da pele, e é mais frequente em adultos brancos. Já o segundo tipo é o mais incidente no Brasil, responsável por 30% de todos os casos de tumores malignos registrados no País”, explicou o médico.O principal fator de risco para câncer de pele é a exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV). “Cor da pele, olhos e cabelos claros, histórico familiar, sistema imune debilitado por doenças ou indivíduos transplantados por causa de imunossupressores podem aumentar o risco de desenvolver o câncer de pele. É importante frisar que os fatores ambientais e ocupacionais como a exposição a fuligens, ao arsênico e seus compostos, ao alcatrão de carvão (piche) também são potenciais riscos”, disse.Câmara de bronzeamentoEle alertou para o risco com bronzeamento artificial (fontes de radiação UV) considerado como “Carcinogênico para Humanos” pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, desde 2009, proibido no Brasil.CuraDr. Hamilton falou que o câncer Não Melanoma é curável na maioria dos casos. “Já nos melanomas o prognóstico é considerado bom quando diagnosticado e tratado em sua fase inicial”, complementou.Medidas PreventivasVocê pode ajudar a prevenir o câncer de pele, protegendo sua pele dos raios solares. Para reduzir sua chance de contrair câncer de pele:- Fique longe do sol no meio dia (das 10 às 16h)- Use filtro solar e aplique frequentemente- Coloque chapéu de abas largas, camisas de mangas compridas- Não use câmaras de bronzeamento