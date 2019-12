Foram 15 mortes pela doença no país. Dados do boletim epidemiológico se referem a casos notificados até 23 de novembro. São Paulo e Paraná lideram em número de casos.

publicado em 19/12/2019

Servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal aplicam vacina contra o Sarampo — Foto: Breno Esaki/Saúde-DF

O Brasil registrou 13.489 casos confirmados de sarampo no ano de 2019, conforme os dados mais atualizados do Ministério da Saúde. Eles se referem aos casos notificados até 23 de novembro.Os estados de São Paulo e Paraná lideram em número de casos notificados no período mais recente de circulação do vírus, de 1º de setembro a 23 de novembro.Até essa mesma data, foram registradas 15 mortes pela doença em todo o país.Total de casosForam notificados em todo o Brasil 57.5619 casos suspeitos de sarampo, mas os confirmados correspondem a 23,4% desse total. Mais de 32% desses casos permanecem sob investigação.Considerando o período analisado pelo Ministério, 17 unidades da federação identificaram o vírus do sarampo em circulação.