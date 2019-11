Provedor Luiz Fernando Góes Liévana esteve com o presidente Dr. José Luiz Pereira e Dra. Gabriela Burjaili Barcelos, responsável técnica

publicado em 22/11/2019

Uniodonto faz doação de R$2 mil para Santa Casa (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Uniodonto comemora 23 anos em Votuporanga e escolheu celebrar esta data especial da melhor forma possível: com muita solidariedade e contribuindo para a saúde de 53 cidades da região.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, esteve na sede e foi recepcionado pelo presidente Dr. José Luiz Pereira e pela Dra. Gabriela Burjaili Barcelos, responsável técnica. “Compomos um Sistema Nacional que, através de seus dentistas cooperados, permite ao usuário procurar diretamente o profissional de sua escolha e preferência. Nestes anos em Votuporanga, estamos sempre atentos às necessidades de nosso município. Buscamos atender as entidades e, para esta data especial, optamos por contribuir com a Santa Casa, que é referência para toda a região”, disse Dr. José Luiz.Na ocasião, eles entregaram uma doação de R$2 mil para o Hospital. “Agradecemos imensamente esta atitude. A Uniodonto já colaborou em outros momentos, sempre dispostos a auxiliar na manutenção de nossos atendimentos, com muita qualidade e humanização. Nosso obrigado em nome de centenas de pacientes”, finalizou o provedor.