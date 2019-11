Equipe esteve na Santa Casa daquela cidade, para troca de experiências

publicado em 05/11/2019

A Santa Casa de Votuporanga busca o aperfeiçoamento de sua assistência. A Instituição não para de inovar e está implantando um novo tratamento de feridas. Visando se fomentar de informações, a equipe do Hospital foi até São Carlos conhecer a Santa Casa daquela cidade.A enfermeira clínica e coordenadora do Grupo de Curativos da Instituição votuporanguense, Clarissa Vaz Nunes, conheceu toda a metodologia, acompanhada da gerente de Recursos Humanos, Cláudia Madureira, e Juliana Ribeiro – setor de treinamento.Elas foram recepcionadas pela Coordenadora do departamento de educação continuada e permanente, Daniele Perez Gomes, e Analista do Núcleo de capacitação de pessoas (NUCAP), Larissa Carvalho Vanzo Cerra.Clarissa enalteceu a importância da visita. “Iremos iniciar o tratamento de laserterapia para tratamento de feridas e por isso fomos conhecer o trabalho que a Santa Casa de São Carlos realiza juntamente com a Universidade de São Paulo (USP) realiza. Foram momentos de reconhecimento, de entendimento para que possamos implantar nossos próprios protocolos”, destacou.Um equipamento será adquirido para este novo serviço. “Trata-se de um laser de baixa intensidade, que será utilizado para acelerar processo de cicatrização. Além disso, faz controle de dor, beneficiando os pacientes internados uma vez que é portátil”, complementou.Por sua vez, Cláudia destacou o RH da Instituição. “Visando melhoria contínua dos processos, estivemos nos setores de treinamento e educação permanente, para uma troca de experiências”, finalizou.