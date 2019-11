Qualificação será em março, em três dias, no Espaço Unifev Saúde; inscrições estão abertas

publicado em 27/11/2019

A programação consiste em eletrocardiograma no dia seis, com duração de quatro horas (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga será sede de importantes qualificações no próximo ano. A capacitação ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia será realizada no Espaço Unifev Saúde nos dias seis, sete e oito de março, com vagas limitadas.O curso é destinado a médicos, enfermeiros e estudantes de medicina que participam do tratamento de pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) ou que apresentam emergências cardiovasculares, arritmias, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.A qualificação tem a coordenação do Dr. Fernando Tallo – Mestre e Doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com título de especialista em Clínica Médica, Terapia Intensiva Adulto, Anestesiologia e presidente da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem).A programação consiste em eletrocardiograma no dia seis, com duração de quatro horas. No segundo dia, a aula envolve via aérea, bradicardias, ritmos de parada e, encerrando o cronograma no dia oito, taquicardias e megacode. O curso será ministrado por Dr. Fernando Tallo e André Luciano Baitello, doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).A turma terá 24 alunos. “Estamos muito felizes em proporcionar, pelo terceiro ano, este curso em Votuporanga, que irá contribuir potencialmente para a formação dos participantes, que estarão melhor preparados para situações envolvendo urgência e emergência cardiológicas”, explicou o coordenador da rede de urgência e emergência do município, Dr. Chaudes Ferreira Júnior.O investimento é de R$1.200 em até seis vezes. As inscrições estão no site www.cursoseclin.com.br