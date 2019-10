Vereador Daniel David entregou voto de congratulação para equipe da Santa Casa

publicado em 15/10/2019

Todo este desempenho no decorrer de 12 anos foi reconhecido pela Câmara Municipal (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Como dizia Mahatma Gandhi, “Seja a mudança que você quer ver no mundo”. É este o sentimento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga. A equipe liderada pela médica Dra. Lara Galvani Greghi transforma a vida de recém-nascidos prematuros, garantindo qualidade de vida e saúde destes pequenos. E assim, plantam a semente do amor, do cuidado desde cedo.Todo este desempenho no decorrer de 12 anos foi reconhecido pela Câmara Municipal. A UTI Neonatal recebeu voto de congratulação nesta segunda-feira (14/10), de autoria do vereador Daniel David.Daniel destacou a iniciativa. “A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal presta um serviço de excelência em relação aos cuidados voltados para os recém-nascidos que necessitam de atendimento especializado. Passaram mais de dois mil pacientes nesta trajetória, o que possibilitou na recuperação e no desenvolvimento, com tecnologia de ponta aliada ao cuidado individualizado e humanizado”, afirmou.Para o vereador, o resultado do trabalho da equipe multidisciplinar vem em forma de amor e gratidão exposta em uma parede repleta de fotos de crianças que passaram pela Unidade. “Nossa UTI Neonatal possui uma estrutura ímpar, com aparelhos de última geração, protocolos atualizados e um conjunto que visa à humanização no atendimento às famílias. Não deve ser fácil lidar com bebês tão pequenos e frágeis que chegam às vezes, com 600 ou 700 gramas. Por isso eu digo que essa equipe é formada de pessoas predestinadas por Deus para desempenharem um trabalho tão bonito e carinhoso e que salvam muitas vidas", complementou.Por sua vez, dra. Lara agradeceu a homenagem. “Não sou de Votuporanga, mas fui muito bem acolhida. Meu coração é desta cidade, estou indo para 13 anos aqui. Não tenho palavras para dizer o que significa este voto de congratulação. É muito gratificante ver que o nosso trabalho faz a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou toda a equipe. “A UTI Neonatal é um setor fundamental para nosso Hospital e promove batalhas em prol da vida desses bebês. É um trabalho belo, que busca aproximar a família, de forma humanizada e acolhedora. Parabenizo a missão que é realizada por essa equipe, as vidas que já foram salvas e pela luta e cuidados, mostrando um verdadeiro gesto de doação”, disse.