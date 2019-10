Na cirurgia, o robô é manipulado por um cirurgião por meio de um joystick, onde controla os braços do equipamento.

publicado em 17/10/2019

Cirurgia robótica foi realizada em Rio Preto — Foto: Guto Sonemberg/Divulgação

Um hospital de São José do Rio Preto (SP) fez uma cirurgia robótica em um paciente de 78 anos, diagnosticado com câncer de próstata. A cirurgia realizada nesta quarta-feira (16), segundo o hospital Beneficência Portuguesa, foi a primeira na região de Rio Preto.O procedimento foi uma prostatectomia e demorou mais de três horas, começando às 19h30 e terminando 22h40.Segundo o hospital, a cirurgia contou com uma equipe multiprofissional de nove pessoas, formada por médicos, anestesistas e a equipe de enfermagem.Durante o procedimento cirúrgico, o médico não tem atuação direta com o paciente. O robô é manipulado pelo cirurgião por meio de um joystick, onde controla os braços do equipamento.O sistema reproduz os movimentos do médico para as pinças do robô, que se tornam mais precisos e atingem posições difíceis de se reproduzir pelo punho humano.Segundo o hospital, a vantagem de uma cirurgia robótica está principalmente na atuação mais precisa e segura do cirurgião, com segurança no manuseio dos instrumentais, além de melhor movimento durante o procedimento. Já para o paciente oferece menor risco de infecção, reduz perda de sangue e o tempo de cirurgia.O equipamento maximiza as taxas de cura, reduz o sangramento e minimiza consideravelmente as sequelas como incontinência urinária e impotência sexual, explica o hospital.