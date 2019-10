Arlete Mendes dará dicas na próxima terça-feira (15/10), a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos II; o evento é gratuito

publicado em 11/10/2019

Na próxima semana, será realizado mais um Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa em parceria com o SanSaúde (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Na próxima semana, será realizado mais um Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa em parceria com o SanSaúde. A iniciativa traz um profissional para explicar sobre este universo tão fascinante e tão desafiador para os papais: a Maternidade.Na terça-feira (15/10), a doula Arlete Mendes falará sobre sua atuação com as gestantes, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos II. O Encontro é gratuito e aberto a toda comunidade, sem necessidade de inscrição.Arlete adiantou como será a roda de conversa. “Eu falo de tudo um pouco, que envolva o período, desde que ficaram gestantes. Vamos abordar os sintomas, o que pode, não pode, sobre atividades físicas, amamentação, instalações da Maternidade e o que o hospital oferece em humanização”, disse.Incentivando o parto normal humanizado, o Hospital tem o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para este atendimento tanto do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto dos convênios e particulares. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê em um ambiente confortável, com presença de acompanhante e assistência necessária.Além disso, Arlete explicará as formas de parto (normal e cesariana), com os mitos e verdades. “É um período de transformações, um ser está sendo gerado dentro de outro, que sofre com as consequências. Os hormônios " gritam" e não é fácil, na maioria do tempo administrar tudo isso, até que chegará o momento da "separação " de cortar o cordão. Começa mais um episódio dessa mulher, que deixa de ter dois corações batendo dentro de si, por isso estes encontros são tão importantes. Costumo dizer que, até o momento, ainda não presenciei espetáculo maior e mais emocionante do que o assistir mulheres se transformando, do que ver a VIDA chegando. Fico muito lisonjeada de participar de uma iniciativa dessas, me dispondo a trocar as experiências que tive no decorrer dos anos”, destacou.O enfermeiro obstetra e responsável pelo Encontro, Rodrigo Ribeiro, enfatizou a importância do projeto. “A participação nesse grupo faz com que aconteça a integração do pai do bebê ou aquele familiar que a gestante quiser compartilhar desse momento tão importante na vida dela, a fim de, promover troca de experiências, aumentar a confiança nos cuidados com o recém-nascido, colabora nos esclarecimentos de dúvidas e mostra o quanto é importante a família compreender como funciona a fase inicial da vida da criança”, esclareceu.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, fez um convite. “Convido as mães, gestantes e familiares da cidade e região para participarem desse encontro que, com certeza, trará bastante conhecimento para vocês, oferecendo mais segurança e apoio nesse momento tão importante para a toda a família”, finalizou.