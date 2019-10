Ainda não há balanço de quantas crianças foram se vacinar no primeiro dia de campanha, mas procura está baixa, dizem prefeituras da região.

publicado em 08/10/2019

Procura pela vacina de sarampo está baixa em cidades do noroeste paulista — Foto: Reprodução/TV TEM

A procura pela vacina de sarampo está baixa em algumas cidades do noroeste paulista, o que preocupa as autoridades em Saúde, pois a região tem 155 casos da doença registrados até esta terça-feira (8). Uma nova campanha contra o sarampo começou nesta segunda-feira (7), mas o movimento nos Postos de Saúde da região está abaixo do esperado pelas prefeituras.Nas maiores cidades da região, como Catanduva, São José do Rio Preto, Araçatuba e Fernandópolis, ainda não há um balanço, mas as prefeituras afirmam que poucas pessoas procuraram o serviço.A campanha começou na segunda-feira e na primeira etapa visa vacinar 95 % das crianças a partir de seis meses e com menos de 5 anos.A data para os pais levarem os filhos nos postos de saúdes termina no dia 25 de outubro, sendo que o “Dia D” é realizado no dia 19 do mesmo mês.A segunda etapa da campanha, focada em jovens de 20 e 39 anos, será realizada entre os dias 18 e 30 de novembro.As pessoas que ainda estão na dúvida se devem ou não tomar a vacina devem comparecer aos postos de saúde com a carteirinha para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.Sarampo no noroeste paulistaSegundo um levantamento feito pelas prefeituras no noroeste paulista, o município com mais casos confirmados é o de Fernandópolis (SP), que atualmente possuí 61. O município confirmou mais 14 casos da doença nesta segunda-feira.Em seguida, aparece São José do Rio Preto (SP) com 41 casos confirmados de sarampo, sendo que 76% deles foram registrados em crianças menores de 1 ano, sem histórico de vacinação, e 40% em adultos não vacinados.Votuporanga (SP) é a terceira cidade da região com mais casos positivos de sarampo. Ao todo, 13 pacientes já foram infectados pelo vírus da doença.Confira abaixo as cidades da região com casos confirmados de sarampo:Fernandópolis tem 61 casos;São José do Rio Preto tem 41 casos;Votuporanga tem 13 casos;Bady Bassitt tem 6 casos;José Bonifácio tem 5 casos;Araçatuba tem 4 casos (três deles importados);Catanduva tem 4 casos (2 deles importados);Jales tem 3 casos;Mirassol tem 3 casos;Meridiano tem 2 casos;Penápolis tem 2 casos (importados);Santa Adélia tem 2 casos;Andradina tem 1 caso;Birigui tem 1 caso;Castilho tem 1 caso;Guapiaçu tem 1 caso;Olímpia tem 1 caso (importado);Pereira Barreto tem 1 caso (importado);Santa Fé do Sul tem 1 caso;Tabapuã tem 1 caso;Uchoa tem 1 caso.