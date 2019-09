No Dia do Ortopedista, Dr. Onildo José da Silveira esclarece sobre as principais doenças e como prevenir

publicado em 19/09/2019

A mais frequente é a dor nas costas, que irradia para os membros inferiores (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Má postura, inflamação ou mesmo hérnia de disco. As causas variam, mas trazem como consequência a famosa lombalgia, ou dor nas costas, que prejudica as atividades rotineiras e a qualidade de vida. No dia do Ortopedista, comemorado nesta quinta-feira (19/9), o SanSaúde entrevistou o médico Dr. Onildo José da Silveira para orientar sobre as principais doenças e como evita-las.Dr. Onildo explicou sobre a lombalgia, patologia mais procurada em consultórios. “É manifestada em diversas formas. A mais frequente é a dor nas costas, que irradia para os membros inferiores. Há casos de travamento, limitação na mobilidade da coluna. Estudos apontam que, pelo menos uma vez, toda a população mundial terá a lombalgia”, disse.Ele ressaltou que a prevenção é cuidar do seu condicionamento físico. “É necessário controle de peso, reeducação no seu trabalho, além de andar e dormir adequadamente”, complementou.Hérnia de discoO profissional orientou sobre hérnia de disco. “É típica de lombalgia, é o paciente que possui dor nas costas mais acentuada. A pessoa sente dormência e fraqueza nas pernas. Alguns ficam acamados. A grande maioria se resolve com tratamento clínico, mas há casos em que precisa de procedimento cirúrgico”, afirmou.Mais comunsAlém destas patologias, Dr. Onildo contou as doenças mais comuns na assistência de ortopedista. “Além das lombalgias, atendemos dores de joelho, desgastes no quadris e problemas como pé chato e plano. As mães levam seus filhos quem pisam errado e têm pernas tortas”, disse.OsteoporoseO médico deu dicas também sobre osteoporose. “É uma doença silenciosa, muito frequente em pacientes idosos que sofrem alteração na concentração de substâncias do corpo. Causa fragilidade no osso, por conta da deficiência de cálcio. É sempre importante fazer tratamento preventivo através dos exames, para não chegar às consequências, de ter deformidade na coluna”, destacou.Ele explicou que o ortopedista é o médico para toda fase da vida. “Assistimos crianças, adolescentes, adultos e idosos. Cuidamos das doenças provocadas nos ossos e fraturas ocorridas no dia a dia”, finalizou.