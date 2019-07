Procedimento foi feito no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto com participação de especialistas de hospitais de São Paulo, Taubaté e até da Argentina; cirurgia foi pioneira no mundo.

publicado em 12/07/2019

Casal formado pela vendedora Naiara e o publicitário Victor no quarto do HCM em Rio Preto — Foto: Carolina Pascholoan/G1

A menina e os pais, que são da cidade de São José dos Campos (SP), já estão em casa. A cirurgia, inédita no mundo segundo os médicos, foi realizada no dia 17 de junho. A alta da criança foi na quarta-feira, dia 3 de julho.

Segundo a assessoria do HCM, quando foi operado, o bebê estava com 33 semanas de gestação e possuía gastrosquise, que é uma abertura nos músculos e na pele da parede abdominal que permite que o intestino fique para fora do abdômen.

De acordo com a cirurgiã fetal Denise Araújo Lapa, uma das responsáveis pela operação, a cirurgia foi inédita porque até então o paciente era operado logo após o nascimento.

A diferença é que os especialistas submeteram o feto ao procedimento ainda dentro do útero da mãe, fato que diminui riscos e complicações.

Os médicos consideraram o procedimento um sucesso e os pais chegaram a comemorar a cirurgia realizada na filha, ainda dentro da barriga da mãe.

Mas um dia depois da cirurgia, de acordo com o hospital, a equipe médica decidiu fazer cesárea ao realizar exame na mãe e diagnosticar que uma pequena parte do intestino da criança havia saído novamente do abdômen do feto.

A equipe médica disse que, embora o parto tenha sido realizado de maneira antecipada, a fetoscopia foi considerada um sucesso, porque a cirurgia realizada ao nascimento foi menos complexa, quando comparada à cirurgia convencional.