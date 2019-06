Em Rio Preto há cerca de duas mil doses nas unidades básicas de saúde. As prefeituras confirmam que ainda há doses em Araçatuba, Votuporanga, Ilha Solteira e Andradina.

publicado em 25/06/2019

Vacina contra gripe continua disponível nos postos de saúde — Foto: Divulgação/Prefeitura

O inverno chegou e é a época em que as pessoas ficam mais suscetíveis a pegar gripe. Na região noroeste paulista, algumas cidades ainda têm doses de vacina contra a gripe para toda a população.

Em São José do Rio Preto (SP) ainda há cerca de duas mil doses nas unidades básicas de saúde. As prefeituras confirmam que ainda há doses em Araçatuba, Votuporanga, Ilha Solteira e também em Andradina.

Na cidade de Andradina ainda há doses nas cinco unidades básicas de saúde, que funcionam das 8h às 15h. A exceção é a do bairro Vila Mineira, que aplica a vacina até ao meio dia.

Em Andradina, apenas 45% das pessoas com doenças crônicas foram imunizadas contra a gripe, totalizando quatro mil pessoas sem vacina. A meta do Ministério da Saúde era vacinar 90% do grupo prioritário, mas com o fim da campanha, toda a população agora pode ser vacinada.