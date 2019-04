Colaboradores propuseram diretrizes para o Sistema Único de Saúde nas esferas de Município, Estado e Federação

publicado em 16/04/2019

Colaboradores do Complexo Santa Casa estiveram no encontro, realizado no Votuporanga Clube (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga participou da 5ª Conferência Municipal da Saúde, promovida pelo Conselho Municipal da Saúde. Colaboradores do Complexo Santa Casa estiveram no encontro, realizado no Votuporanga Clube.

Estiveram presentes: a gerente assistencial do Hospital, Alessandra Zanovelli e a coordenadora de Recursos Humanos (RH) Médico, Vanessa Bortolozo. Do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga: Fabiana Baldissera Marão Duarte (advogada); Aleandra Clicia Ferreira (supervisora de Controladoria); Tamires Simonato de Freitas (auxiliar de Arquivo); Aline Medina de Azevedo (recepcionista); Maria Isabel Rizzo Raimundo (biomédica); Mirella Martim Siqueira (fisioterapeuta); Diana Milena Ferreira (supervisora de fisioterapia) e Naysa Ghisi (analista do Serviço de Atenção ao Usuário).

O tema da Conferência foi “A consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) para manutenção do direito à saúde”. Foram feitas propostas de diretrizes para o SUS.

O presidente do Conselho Municipal da Saúde, Adriano Marques, explicou que o próximo passo será encaminhar relatório para a fase regional que acontecerá no dia 26 deste mês, em São José do Rio Preto. “Estas sugestões são encaminhadas para as três esferas de governo - Município, Estadual e Federação - para compor os planos de trabalho e podem virar novas legislações”, disse.

O Prefeito João Dado agradeceu a participação dos profissionais no encontro para melhorar a Saúde. “Vocês estão salvando vidas. Nós temos uma realidade e eu, quando fui Deputado Federal, pude constatar que as tabelas do SUS estão desatualizadas e são antigas. Isso faz com que o valor que é repassado para a Santa Casa e Município é pequeno em função do serviço que é prestado. Além disso, temos que tratar a Saúde do Município e ações que possam ser desenvolvidas. Nós temos trabalhado fortemente para deixar as nossas unidades de saúde com proteção contra incêndio, alvará de vigilância sanitária e com acessibilidade”, afirmou.