A parlamentar Jéssica Sales intermediou recurso junto ao deputado federal Baleia Rossi; dinheiro é para custeio

publicado em 25/01/2019

Santa Casa de Votuporanga recebe R$ 1 milhão em emenda (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga tem ainda mais motivos para comemorar nesta sexta-feira (25). A Instituição recebeu R$1 milhão em emenda de custeio, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de 53 cidades da região, totalizando aproximadamente 500 mil habitantes.

O recurso foi destinado pelo deputado federal Baleia Rossi, viabilizado em parceria com a parlamentar Jéssica Sales, membro do corpo clínico do Hospital. “Essa é uma conquista muito importante para o município. O nosso trabalho será sempre em prol da população, melhorando a vida de cada cidadão. Vamos continuar lutando por Votuporanga, principalmente na área da Saúde”, afirmou Baleia Rossi. O trabalho de Baleia Rossi pela cidade é realizado com apoio do vereador Marcelo Coienca.

Em sua passagem na Instituição, dra Jéssica comentou sobre a verba. “Eu me reuni com o deputado Baleia Rossi e conversamos sobre a importância do Hospital. A Santa Casa desenvolve uma assistência séria e Baleia Rossi se comprometeu a destinar recurso. Fico muito feliz e honrada de contribuir com uma entidade que é tudo para mim, para minha formação. Auxilio porque vejo toda atuação de vocês, preocupação com todo processo, desde material, acolhimento e alta do paciente. Tem este cuidado, não deixa faltar, trata de forma humanizada e as especialidades são muito boas”, ressaltou.