Restam 15 vagas para voluntários interessados em doar sangue neste sábado

publicado em 09/01/2019

Restam 15 vagas para voluntários interessados em doar sangue neste sábado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga fará o primeiro atendimento do mês neste sábado (12/1). Interessados em doar sangue devem comparecer das 8h às 11h, no espaço anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Ainda restam 15 vagas disponíveis para doações nesta data.

Os demais dias de coleta ocorrem às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h, sempre por meio de agendamentos.

O interessado pode ser voluntário para a doação de sangue, doação de medula ou de ambos. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

A unidade funciona por meio de parceria da Prefeitura de Votuporanga com o Hemonúcleo de Ribeirão Preto e a Santa Casa.

Números

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga fechou o ano de 2018 com 1.758 bolsas recolhidas, 337 a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Com capacidade para receber até 270 bolsas ao mês, o posto pede a conscientização da população para a importância das doações.

Outro número que teve aumento significativo foi o de doadores. A unidade contava com 1.732 doadores em 2017, este número subiu para 2.280 em 2018.

Ainda no ano de 2018, 116 novos cadastros foram incluídos no Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).

Como agendar

O voluntário em doar sangue, doação de medula ou ambos pode ir pessoalmente na Unidade de Coleta que fica anexa ao Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. O atendimento também é prestado pelo celular pelo telefone 3426-7530, ramal 210. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

A doação de sangue é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa independente de parentesco com o doador.

Quem pode doar

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.

Não pode doar

Não é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.

Recomendações para a doação