Foram entregues 8 mil unidades descartáveis para Santa Casa

publicado em 24/01/2019

Foram entregues 8 mil unidades descartáveis para Santa Casa (Foto: Santa Casa)

A família Trindade se uniu para a solidariedade. O agropecuarista, Elias Garcia, e os filhos Emílio Raphael e Gabriel fizeram uma doação para a Santa Casa de Votuporanga, Instituição que atende 53 municípios em média e alta complexidades.

A iniciativa partiu do Emílio, residente em Américo de Campos. “Ele pensou em fazer uma doação para o Hospital, devido ao bom atendimento. A princípio, faríamos contribuição em alimentos, mas conversamos com Adauto Mariola, amigo do meu pai e presidente do Conselho Administrativo. Ele que nos passou todas as informações e decidimos dar R$1.000 em luvas descartáveis”, explicou Emílio.

Adauto contou que, após a colaboração em dinheiro, o setor de Compras da Instituição fez a aquisição. “A demanda é muito grande e, em uma das visitas no Hospital, notei essa necessidade”, disse.