publicado em 10/12/2018

A taxa de inscrição é de R$ 500 e deve ser paga via boleto bancário, até a data de vencimento

Em parceria com a Unifev, a Comissão de Residência Médica (Coreme) da Santa Casa de Votuporanga abriu inscrições para o seu Programa de Residência Médica (PRM). As vagas são destinadas às especialidades em Clínica Médica (06); Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica (04); Pediatria (04); Radiologia e Diagnóstico por Imagem (04); e Ginecologia e Obstetrícia (03).

Os interessados devem se inscrever no site do Centro Universitário de Votuporanga (www.unifev.edu.br), na aba Editais/Outros Editais, até o dia 10 de janeiro de 2019.

O Programa é direcionado a médicos formados no Brasil, em cursos de Medicina reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e a médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas. A taxa de inscrição é de R$ 500 e deve ser paga via boleto bancário, até a data de vencimento.





PROCESSO SELETIVO

O Processo Seletivo será composto por duas etapas. A primeira delas é a prova objetiva, marcada para o dia 19 de janeiro de 2019, na Cidade Universitária. A avaliação contemplará conhecimentos adquiridos na graduação em Medicina, distribuídos entre Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia e Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e Comunidade).

A segunda parte, que abrange prova prática, avaliação psicológica e análise de currículo, será realizada no Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa), no dia 02 de fevereiro.

O resultado final será divulgado no site da Unifev, a partir do dia 05 de fevereiro.