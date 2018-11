O programa social Mais Médicos conta com três profissionais de medicina em Votuporanga, sendo dois de Cuba

publicado em 18/11/2018

Secretaria Municipal da Saúde; dois cubanos trabalham em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga tem atualmente três profissionais de medicina ligados ao programa Mais Médicos, dois deles cubanos. O momento é de incerteza, uma vez que o governo de Cuba informou, na última quarta-feira, que está se retirando do programa social.

O acordo com o governo brasileiro foi rompido pelas autoridades cubanas, que não concordaram com a exigência do Revalida como requisito para a participação de profissionais cubanos no programa Mais Médicos. A medida foi anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, que também quer que os profissionais cubanos recebam integralmente o salário e tenham permissão de trazer a família para o Brasil.

O jornal A Cidade apurou que uma das médicas cubanas está em dúvida se fica ou não no país. Ela explicou que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o governo de Cuba não obrigará os médicos a deixarem o país. A profissional está gostando bastante de Votuporanga, no entanto tem toda a sua família na sua nação de origem, portanto vive a dúvida de deixar ou não o Brasil.

A Prefeitura Municipal de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, garantiu que tomará as medidas necessárias, adotando estratégias que não interfiram na qualidade do atendimento à saúde da população.

Outras cidades

Em São José do Rio Preto, a Secretaria de Saúde não conta com médicos cubanos. Já em Araçatuba, a expectativa é que os 23 médicos cubanos que atuam na rede municipal deixem a cidade. No município, o programa existe desde 2014 e o contrato atual com os médicos cubanos vai até dezembro de 2020. Cinco médicos trabalham nas unidades de Estratégias de Saúde Familiar do programa em Olímpia.

Nova seleção

Ainda este mês, o Ministério da Saúde realizará a seleção para contratar profissionais brasileiros em substituição aos cubanos que fazem parte do Mais Médicos. A pasta finalizou anteontem a proposta de edital para preencher 8.332 vagas deixadas pelos cubanos. A expectativa é que os médicos brasileiros selecionados nesta nova etapa comecem a trabalhar nos municípios imediatamente após a seleção.